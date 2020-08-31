أخبار اليمن : الرقابة: القبلي نمران لم تعد له أي صفة تنظيمية ومواقف المؤتمر تعبر عنها قيادته بصنعاء

الرقابة: القبلي نمران لم تعد له أي صفة تنظيمية ومواقف المؤتمر تعبر عنها قيادته بصنعاءصرح مصدر مسؤول بهيئة الرقابة التنظيمية في المؤتمر الشعبي العام بأن المدعو عبدالواحد القبلي نمران لم تعد له أي صفة تنظيمية في المؤتمر الشعبي العام حيث سبق وصدر قرار تنظيمي من قبل الأمين العام السابق للمؤتمر عارف الزوكا بإقالته في العام 2015م بعد ارتكابه لعدد من المخالفات للنظام الداخلي للمؤتمر.

واضاف المصدر: وبناءً على ما سبق فإنه لم يعد للمدعو عبدالواحد القبلي أي علاقة بالمؤتمر وما يصدر من تصريحات عنه لا تمثل المؤتمر الشعبي العام ولا تعبر عن مواقفه مطلقاً.

ودعا المصدر كافة قيادات وقواعد المؤتمر بمحافظة مأرب الى عدم الالتفات الى التصريحات الصادرة عن القيلي نمران وأمثاله ممن يدعون كذبا صلتهم بالمؤتمر، مؤكدا ان مواقف المؤتمر تعبر عنها قيادته التنظيمية والسياسية والامانة العامة في صنعاء وكلها تُنشر في وسائل الاعلام الرسمية للمؤتمر.