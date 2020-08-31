محمد بن زايد للفلسطينيين: الإمارات مستمرة في دعم قضيتكم

وجّه ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، كلمة للجالية الفلسطينية في اللقاء الذي نظمته، الاثنين بالعاصمة الإماراتية أبوظبي، أكد فيها استمرار الإمارات في القضية الفلسطينية.
وقال الشيخ محمد بن زايد في كلمة ألقاها وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي، الشيخ عبدالله بن زايد الاثنين، إن موقف الإمارات ثابت وراسخ في دعمه للموقف العربي الداعي لقيام دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية.
وأكد ولي عهد أبوظبي أن الإمارات "مستمرة في دعم القضية الفلسطينية، وهو موقف نابع من قناعة متجذرة ولا تغيره أي اعتبارات".
وتابع قائلا: "اليوم والإمارات تتخذ قرارها السيادي من أجل السلام والمستقبل، أؤكد لكم أنكم في بلدكم الثاني بين أهلكم، كما أؤكد على أن هذه العلاقة بين الشعبين الإماراتي والفلسطيني ثابتة وراسخة ولن تتغير".
وأوضح أن الإمارات "ترى أن خيار السلام استراتيجي وضروري للمنطقة، ولم يكن على حساب دعمنا التاريخي للقضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني الشقيق".
واختتم خطابه بالقول: "أتطلع في المرحلة المقبلة إلى استمرار العطاء الإيجابي للجالية الفلسطينية، وستكون دولة الإمارات كما كانت الحاضنة الآمنة لكم ولأسركم".
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