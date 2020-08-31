طحنون بن زايد يلتقي الوفد الأميركي- الإسرائيلي المشترك

استقبل مستشار الأمن الوطني الإماراتي، الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، بحضور وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي، الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، الاثنين في أبوظبي، الوفد الأميركي الإسرائيلي المشترك الذي يزور الإمارات.

وحضر اللقاء إلى جانب الوفد الأميركي – الإسرائيلي المشترك الذي يزور الإمارات برئاسة جاريد كوشنر كبير مستشاري الرئيس الأميركي، عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ورئيس جهاز الشؤون التنفيذية عضو المجلس التنفيذي خلدون خليفة المبارك، ومفوض الجمارك رئيس الهيئة الاتحادية للجمارك، علي سعيد النيادي.

ورحب الشيخ طحنون بن زايد خلال اللقاء بالوفد، متمنيا لهم زيارة ناجحة ومفيدة لمختلف القطاعات بما يعود بالخير على الجميع، حسبما نقلت وكالة الأنباء الإماراتية "وام".

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وتناول اللقاء مسار العلاقات بين الإمارات وإسرائيل وآفاق تعزيز التعاون المستقبلي في مختلف المجالات، بما يصب في مصلحة البلدين، ويدعم أسس السلام والاستقرار والتعاون والتنمية في المنطقة.

وكان الوفد المشترك الأميركي الإسرائيلي وصل إلى الإمارات في وقت سابق الاثنين على متن طائرة تجارية إسرائيلية، حطت على أرض أبوظبي، للمرة الأولى ، منذ إعلان "معاهدة السلام" بين الإمارات وإسرائيل.

ويضم الوفد روبرت أوبراين مستشار الأمن القومي الأميركي ومئير بن شبات مستشار ورئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي.