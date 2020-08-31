ماكرون يصل منزل فيروز .. ومحتجون يطالبون بإنقاذ لبنان

وصل الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، قبل قليل، إلى منزل الفنانة فيروز فى الرابية، بمحافظة جبل لبنان، حيث يرافقه السفير الفرنسى برونو فوشيه، مستهلا زيارته الثانية للبنان فى الذكرى المئوية الأولى لإعلان دولة لبنان الكبير، على أن يكون اللقاء بعيدا من الإعلام.





وحسبما أفادت الوكالة اللبنانية الوطينة للإعلام، سيمنح ماكرون فيروز وسام جوقة الشرف الفرنسى، وهو أعلى تكريم رسمى فى فرنسا أنشأه نابليون بونابرت عام 1802. وكانت بلدية الرابية، زينت المنطقة بالأعلام الفرنسية واللبنانية، ورفعت اللافتات المرحبة بالرئيس الضيف باللغة الفرنسية. وتجمع محتجون أمام منزل الفنانة فيروز فى محاولة منهم للقاء الرئيس ماكرون ولينقلوا إليه رسالة يطلبون منه فيها العمل على إنقاذ لبنان من الوضع المعيشى المتردى الذى يتخبط به اللبنانيون، خصوصا بعد انفجار مرفأ بيروت. ووصل الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، إلى العاصمة اللبنانية بيروت، مساء اليوم الاثنين، فى زيارة هى الثانية بعد انفجار مرفأ بيروت، حيث من المقرر أن يزور ماكرون منزل الفنانة اللبنانية فيروز، عقب وصوله مباشرة، ثم يلتقى سعد الحريرى، رئيس الوزراء اللبانى الأسبق.

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