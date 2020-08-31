فيديو.. ماكرون يوجه التحية للبنانيين المحتشدين أمام منزل فيروز

ويظهر ماكرون، يصعد درجات السلم ويوجه التحية إلى الشعب اللبنانى المحتشد أمام المنزل.

ووصل الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، قبل قليل، إلى منزل الفنانة فيروز فى الرابية، بمحافظة جبل لبنان، حيث يرافقه السفير الفرنسى برونو فوشيه، مستهلا زيارته الثانية للبنان فى الذكرى المئوية الأولى لإعلان دولة لبنان الكبير، على أن يكون اللقاء بعيدا من الإعلام.

وحسبما أفادت الوكالة اللبنانية الوطينة للإعلام، سيمنح ماكرون فيروز وسام جوقة الشرف الفرنسى، وهو أعلى تكريم رسمى فى فرنسا أنشأه نابليون بونابرت عام 1802.