محتجون لبنانيون يرفضون حكومة أديب.. والرئيس الفرنسي: أنا معكم.. فيديو

استهل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون زيارته إلى لبنان، بالتوجه إلى منزل السيدة فيروز بالرابية، يرافقه السفير الفرنسي برونو فوشيه.

تجمع محتجون أمام منزل فيروز في محاولة منهم للقاء ماكرون ناقلين إليه رسالة يطلبون منه فيها العمل على إنقاذ لبنان من الطبقة الحاكمة ومن الوضع المعيشي المتردي الذي يتخبط به اللبنانيون، خصوصا بعد انفجار مرفأ بيروت".

هتف محتجون برفض حكومة مصطفى أديب التي تم تشكيلها، اليوم الاثنين، بعد أن حصل على دعم غالبية النواب.

وألقى ماكرون التحية على المتظاهرين المتواجدين أمام منزل السيدة فيروز في الرابية: "أنا معكم".

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وصل اليوم الاثنين، إلى العاصمة اللبنانية بيروت في الزيارة الثانية له للبنان عقب كارثة انفجار مرفأ بيروت.