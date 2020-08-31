الأولى من نوعها.. تدريبات عسكرية مشتركة بين القوات التركية والروسية في سوريا

أجرت القوات الروسية والتركية، اليوم الاثنين، مناورات مشتركة في سوريا، تدربوا فيها على استهداف الجماعات المسلحة التي ترفض المصالحة. بحسب ما ذكرت قناة روسيا اليوم.

ونقلت روسيا اليوم عن مدير مركز حميميم للمصالحة في سوريا اللواء البحري ألكسندر غرينكيفيتش قوله: "تم اليوم في منطقة بلدة ترنبة بمحافظة إدلب تنفيذ أول تدريب مشترك لوحدات من الشرطة العسكرية الروسية والقوات المسلحة التركية".

وأوضح أن التدريب اشتمل على عمليات الاستهداف الناري المشترك للجماعات التخريبية التابعة للعصابات المسلحة التي ترفض المصالحة، وسحب المعدات العسكرية المتضررة وتقديم المساعدة الطبية للمصابين".

ولفت العسكري الروسي إلى أن التدريب يأني في إطار ضمان أمن الدوريات الروسية التركية المشتركة على طريق إم4 في منطقة إدلب لوقف التصعيد، والتي تجرى بموجب الملحق الإضافي الموقع في 5 مارس 2020 لمذكرة التفاهم لإرساء الاستقرار المبرمة في الـ17 من سبتمبر 2018".

وسبق أن تعرضت الدوريات الروسية التركية المشتركة لهجمات متكررة بعبوات ناسفة على طريق "إم4" الدولي الذي يربط بين حلب واللاذقية.