القضاء اللبناني يقرر توقيف 5 أشخاص جدد في قضية انفجار مرفأ بيروت

كشف مصدر قضائي لبناني عن توقيف 5 أشخاص إضافيين في إطار تحقيقات قضية انفجار مرفأ بيروت، الذي أسفر عن مقتل أكثر من 180 شخصا.

وحسب وكالة الأنباء اللبنانية، استجوب المحقق العدلي في انفجار المرفأ القاضي فادي صوان مدير عام النقل البري والبحري عبد الحفيظ القيسي، ومدير الميناء في المرفأ محمد المولى بحضور وكلاء الدفاع عنهما، وأصدر مذكرة توقيف وجاهية بحق كل منهما.

وأضافت الوكالة أن القيسي والمولى لم يسبق أن أوقفا على ذمة التحقيق خلال مرحلة التحقيقات الأولية.

وتابعت أن القاضي صوان استجوب ثلاثة سوريين موقوفين على ذمة التحقيق وهم أحمد الرجب، خضر الأحمد ورائد الأحمد الذين تولوا عملية تلحيم الفجوة التي كانت في العنبر رقم 12 قبل ساعات من وقوع الانفجار.

وأصدر مذكرات توقيف وجاهية بحقهم، واستدعى إلى جلسة تحقيق يعقدها غدا الثلاثاء، 4 ضباط من أمن المرفأ هم العميد أنطوان. س، والرائد شربل. ف، والرائد داوود. ف والرائد ميلاد. ن.