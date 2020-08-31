سانا: عدوان إسرائيلي يستهدف المنطقة الجنوبية في سوريا

أفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا"، اليوم الاثنين، بعدوان إسرائيلي جوي يستهدف المنطقة الجنوبية برشقات من الصواريخ فيما تصدت الدفاعات الجوية السورية له. ونقلت الوكالة عن مصدر عسكري قوله إن الدفاعات الجوية السورية أسقطت عددا من الصواريخ المعادية. وسنوافيكم بالتفاصيل

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