أخبار اليمن : 95 خرقاً للهدنة الأممية في الحديدة خلال 24 ساعة

دوت الخليج -

95 خرقاً للهدنة الأممية في الحديدة خلال 24 ساعة

ارتكبت قوى العدوان 95 خرقاً لاتفاق وقف إطلاق النار بمحافظة الحديدة خلال الـ24 ساعة الماضية. 95 خرقاً للهدنة الأممية في الحديدة خلال 24 ساعةارتكبت قوى العدوان 95 خرقاً لاتفاق وقف إطلاق النار بمحافظة الحديدة خلال الـ24 ساعة الماضية. وأوضح مصدر في غرفة عمليات ضباط الارتباط والتنسيق، أن من بين الخروقات استحداث تحصينات قتالية قرب شارع الـ٥٠ والجبلية وتحليق سبع طائرات تجسسية في أجواء الجبلية والجاح والفازة وكيلو١٦ والدريهمي. وأشار المصدر إلى أن قوى العدوان ارتكبت أيضاً ستة خروقات بقصف صاروخي ومدفعي لـ٣٩ صاروخاً وقذيفة و٨٠ خرقاً بالأعيرة النارية المختلفة.

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