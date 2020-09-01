فرنسا تضع أكثر من 8 آلاف شخص على قوائم مراقبة الإرهاب

ووفقا لوكالة الأنباء الألمانية، تأتى تصريحات وزير الداخلية الفرنسى قبل يومين من محاكمة 14 شخصًا متهمين بأن لهم صلات بالهجمات الأولى الإرهابية التى وقعت فى يناير 2015، وراح ضحيتها 17 شخصًا.

وقال دارمانان، إن المتطرفين مثل تنظيم داعش ما زالوا التهديد الإرهابى الرئيسى فى فرنسا، رغم أن هناك علامات مقلقة أيضًا عن أنشطة يمينية متطرفة.

وأضاف، أن السلطات الفرنسية أحبطت 61 هجومًا مخططًا منذ 2013، بما فى ذلك 32 منذ 2017، لافتًا إلى أن السلطات تستعد للإفراج عن الأشخاص الذين أدينوا بجرائم إرهابية أقل خطورة، ومنهم 45 شخصًا سيتم الإفراج عنهم العام الجارى، و63 آخرين فى 2021.

وشهدت فرنسا سلسلة من الهجمات الإرهابية الكبيرة فى 2015 و2016، وأعلن تنظيم داعش الإرهابى مسؤوليته عن أغلب هذه العمليا، والتى أسفرت عن مقتل أكثر من 230 شخصًا.