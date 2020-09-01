جرش : وفاة عامل اثر انهيار ترابي

دوت الخليج:- تعاملت كوادر الإنقاذ والإسعاف في مديرية دفاع مدني جرش مع حادث انهيار أتربة على عامل وافد أثناء قيامة بأعمال الحفر لبئر ماء قيد الانشاء بمنطقة الدير الشرقي,حيث قامت فرق الإنقاذ بإخراج المتوفى من داخل الحفرة باستخدام المعدات المتخصصة لمثل هذا النوع من الحوادث بينما تولت فرق الإسعاف إخلاء الوفاة إلى مستشفى جرش الحكومي .

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