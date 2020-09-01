أخبار اليمن : وفاة رئيس سابق متأثراً بكورونا

دوت الخليج -

وفاة رئيس سابق متأثراً بكورونا

قال نجل الرئيس السابق للهند براناب موكرجي ومكتب الرئيس الحالي إن موكرجي توفي يوم "الاثنين" بعد أن أمضى أسابيع في المستشفى لتلقي العلاج من إصابته بفيروس وفاة رئيس سابق متأثراً بكوروناقال نجل الرئيس السابق للهند براناب موكرجي ومكتب الرئيس الحالي إن موكرجي توفي يوم "الاثنين" بعد أن أمضى أسابيع في المستشفى لتلقي العلاج من إصابته بفيروس كورونا المستجد. وكان موكرجي في غيبوبة عميقة وضع خلالها على جهاز تنفس صناعي بعد إصابته بالتهاب رئوي. والراحل كان سياسيا مخضرما تولى وزارتي الشؤون الخارجية والمالية في حكومتين سابقتين. وقال مكتب الرئيس رام ناث كوفيند على تويتر "وفاته تمثل نهاية عصر". وحسبما اوردته وكالة (رويترز) أكدت الفحوص إصابة موكرجي بمرض كوفيد-19، الذي يسببه فيروس كورونا، يوم العاشر من أغسطس. وكان يُعالج بالمستشفى منذ ذلك اليوم.

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