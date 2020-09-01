أخبار اليمن : الصحة العالمية: رفع قيود كورونا وصفة لكارثة

الصحة العالمية: رفع قيود كورونا وصفة لكارثة
أكد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، أن المنظمة دعت دول العالم إلى مواصلة العمل بقيود العزل المفروضة لمواجهة كورونا.
وشدد خلال مؤتمر صحفي على أن رفع القيود دون السيطرة على الفيروس سيكون "وصفة كارثية".
وأقر تيدروس بأن كثيراً من الناس قد ضاقوا ذرعاً بالقيود وينشدون العودة إلى الحياة الطبيعية بعد ثمانية أشهر من ظهور الوباء.
وأضاف: "نريد أن نرى الأطفال يعودون إلى المدارس ويعود الناس إلى أماكن العمل، لكننا نريد أن نرى إنجاز ذلك بأمان".
وتابع: "لا يمكن لأي دولة أن تتظاهر بأن الوباء قد انتهى.. الحقيقة هي أن هذا الفيروس ينتشر بسهولة.. رفع القيود بدون سيطرة هو وصفة كارثية".
وأودى فيروس كورونا بحياة 847,071 شخصاً على الأقل منذ ظهر في الصين في كانون الأول/ديسمبر، بحسب تعداد أعدّته وكالة فرانس برس. وتم تسجيل أكثر من 25,273,510 إصابات مؤكدة.
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