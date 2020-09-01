السعودية.. إنهاء خدمة قائد القوات المشتركة وإحالته للتحقيق

نشرت وكالة الأنباء السعودية ، في وقت مبكر الاثنين، أمرا ملكيا بإنهاء خدمة قائد القوات المشتركة بإحالته إلى التقاعد، وإعفاء نائب أمير منطقة الجوف من منصبه، وإحالتهما مع عدد من الضباط والموظفين المدنيين في وزارة الدفاع للتحقيق.

ووفقا لما نقلت "واس" فقد أنهيت خدمة الفريق الركن فهد بن تركي بن عبدالعزيز، قائد القوات المشتركة، بإحالته إلى التقاعد، مع إحالته للتحقيق.

وتم تكليف الفريق الركن مطلق بن سالم بن مطلق الازيمع نائب رئيس هيئة الأركان العامة بالقيام بعمل قائد القوات المشتركة.

كما تم إعفاء الأمير عبدالعزيز بن فهد بن تركي بن عبدالعزيز آل سعود نائب أمير منطقة الجوف من منصبه، وأحيل إلى التحقيق.

وتتولى هيئة الرقابة ومكافحة الفساد استكمال إجراءات التحقيق مع كل من له علاقة بذلك من العسكريين والمدنيين، واتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة بحقهم، ورفع ما يتم التوصل إليه.