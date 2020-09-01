البرازيل .. إصابات كورونا تتجاوز الـ3.9 مليون حالة

وأعلنت الوزارة، الإثنين، تسجيل 45961 إصابة جديدة بفيروس كورونا و553 حالة وفاة خلال اليوم الأخير. وارتفع إجمالى الإصابات بالفيروس إلى 3 ملايين و908 آلاف و272 حالة، وحصيلة الضحايا إلى 121 ألفا و381 شخصا. ويأتى ذلك بعد ثلاثة أيام فقط من تجاوز حصيلة الإصابات بكورونا فى البرازيل عتبة الـ3.8 مليون إصابة. وسجلت البلاد ثانى أكبر حصيلة فى العالم للإصابات والوفيات بفيروس كورونا بعد الولايات المتحدة.

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