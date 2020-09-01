أكد متحدث باسم الخارجية الأمريكية، اليوم الثلاثاء، على ضرورة إظهار الحكومة اللبنانية استعدادها للعمل من أجل مصلحة الشعب اللبناني عبر محاربة الفساد.
وقال في تصريحات لـ"الحرة" إنه يتوجب على الحكومة اللبنانية الجديدة تنفيذ الإصلاحات التي يمكن أن تلبي مطالب الشعب بالفرص الاقتصادية والمحاسبة والشفافية.
وأضاف أن انفجار الرابع من أغسطس المدمر أدى إلى مضاعفة دعوات الشعب اللبناني والمجتمع الدولي إلى إصلاح الحكومة والشفافية والاستقرار الاقتصادي.
ومن ناحية أخرى، علق الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون على زيارة الثانية لدولة لبنان بعد انفجار بيروت الذي خلف دمارا هائلا في أرجاء المدينة.
وكتب ماكرون عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر قائلا "أقول للبنانيين إنكم كأخوة للفرنسيين. وكما وعدتكم، فها أنا أعودُ إلى بيروت لاستعراض المستجدّات بشأن المساعدات الطارئة وللعمل سويًا على تهيئة الظروف اللازمة لإعادة الإعمار والاستقرار.".
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر الخارجية الأمريكية تعلق على الأوضاع في لبنان على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.