أخبار عالمية

الخارجية الأمريكية تعلق على الأوضاع في لبنان

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

أكد متحدث باسم الخارجية الأمريكية، اليوم الثلاثاء، على ضرورة إظهار الحكومة اللبنانية استعدادها للعمل من أجل مصلحة الشعب اللبناني عبر محاربة الفساد. 

وقال في تصريحات لـ"الحرة" إنه يتوجب على الحكومة اللبنانية الجديدة تنفيذ الإصلاحات التي يمكن أن تلبي مطالب الشعب بالفرص الاقتصادية والمحاسبة والشفافية. 

وأضاف أن انفجار الرابع من أغسطس المدمر أدى إلى مضاعفة دعوات الشعب اللبناني والمجتمع الدولي إلى إصلاح الحكومة والشفافية والاستقرار الاقتصادي. 

ومن ناحية أخرى، علق الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون على زيارة الثانية لدولة لبنان بعد انفجار بيروت الذي خلف دمارا هائلا في أرجاء المدينة.

وكتب ماكرون عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر قائلا "‏أقول للبنانيين إنكم كأخوة للفرنسيين. وكما وعدتكم، فها أنا أعودُ إلى بيروت لاستعراض المستجدّات بشأن المساعدات الطارئة وللعمل سويًا على تهيئة الظروف اللازمة لإعادة الإعمار والاستقرار.".

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر الخارجية الأمريكية تعلق على الأوضاع في لبنان على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا