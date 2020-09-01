أخبار عالمية

حركة النهضة التونسية تقرر منح الثقة للحكومة الجديدة

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

كشفت فضائية الغد، اليوم الثلاثاء، عن قرار حركة النهضة التونسية منح الثقة إلى الحكومة التونسية الجديدة. 

والتقى الرئيس التونسي قيس سعيد، أمس الاثنين، في قصر قرطاج، بممثلي عدد من الأحزاب والكتل البرلمانية لبحث الوضع السياسي الراهن بالبلاد.

 

ووفقًا لوسائل إعلام تونسية، تم خلال الاجتماع الذي حضره رئيس مجلس النواب التونسي راشد الغنوشي، التطرق إلى مسار تشكيل الحكومة والصعوبات التي اعترضته حتى الآن.

Advertisements

 

وأكد سعيد في هذا السياق، حرصه على تحقيق الاستقرار السياسي الضروري للنهوض بالبلاد والتسريع في مواجهة الاستحقاقات المقبلة لتحقيق آمال الشعب التونسي التي طال انتظارها.

 

وشدد على أهمية تضافر جهود مختلف القوى السياسية والوطنية ووجوب أن تتحمل كل الأطراف مسؤولياتها في هذا الظرف الدقيق من أجل تحقيق هذا الاستقرار.

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر حركة النهضة التونسية تقرر منح الثقة للحكومة الجديدة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا