"أوروتش رئيس" والتدريبات.. تركيا تؤجج التوتر في المتوسط

في أحدث حلقة بمسلسل التصعيد في شرق البحر المتوسط، قالت تركيا، الاثنين، إن سفينتها الاستكشافية "أوروتش رئيس" ستجري الآن عمليات مسح زلزالي في المنطقة ​حتى 12 سبتمبر، وهي خطوة من المرجح أن "تؤجج التوتر" في المنطقة.

وتركيا واليونان، العضوان في حلف شمال الأطلسي، على خلاف شديد بشأن مطالب متعلقة بالموارد الهيدروكربونية في المنطقة. واستند الخلاف على وجهات نظر متضاربة بشأن امتداد الجرف القاري في المياه التي تنتشر فيها معظم الجزر اليونانية.

وأجرى الجانبان تدريبات عسكرية في شرق البحر المتوسط​​، مما يسلط الضوء على احتمال تصاعد الخلاف حول امتداد الجرف القاري.

وأصدرت البحرية التركية إشعارا جديدا، الاثنين، قالت فيه إن عمل السفينة "أوروتش رئيس" سيستمر حتى 12 سبتمبر. وكان من المقرر سابقا أنيعمل حتى الأول من سبتمبر.

وفي سياق منفصل، قالت تركيا أيضا إنها ستجري تدريبات عسكرية قبالة شمال غرب قبرص حتى 11 سبتمبر.

وقد بات التصعيد شرقي المتوسط، مفتوحا على كل الاحتمالات، لكن الاحتمال المفضل للاتحاد الأوروبي هو الحوار.

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وهو احتمال مشروط بامتناع تركيا عن اتخاذ خطوات أحادية الجانب.

وأبقى الاتحاد الأوروبي الباب مفتوحا أمام إجراءات أخرى، في حال تعنت أنقرة، وعدم تحقيق نتاج عن طريق الحوار، أبرزها عصا العقوبات ضد تركيا، وهو موقف أكد عليه وزير الخارجية الفرنسي الذي قال إن الاتحاد الأوروبي مستعد للحوار، ولكنه مع ذلك مصمم على إظهار الحزم الأكبر، إذا لزم الأمر، بما في ذلك فرض العقوبات.

ورغم أن ألمانيا، التي ترأس الاتحاد الأوروبي حاليا، لعبت دورا شبه البعض بدور الوسيط في حلحلة الأزمة في الآونة الأخيرة، فإن موقفها اليوم لا يختلف عن الفرنسي.

وقد شدد وزير خارجيتها على أهمية الحوار، لكنه أكد التزام بلاده بالدفاع عن اليونان في وجه الانتهاكات التركية.

ورغم تلويح الاتحاد الأوروبي بعصا العقوبات فإنه لا يمانع في منح بعض الجزر لتركيا إذا انخرطت في حوار جدي، لوقف التصعيد.

وحسب مصادر دبلوماسية أوروبية فإن الاتحاد قد يدفع في اتجاه احراز تقدم على صعيد اتحاد جمركي جديد ومزيد من الأموال لبرنامج اللاجئين، حسب الاتفاقية الموقعة بين الطرفين.