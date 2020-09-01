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مقتل 51 وتشريد الآلاف بسبب الفيضانات فى النيجر

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محمد بدر 2020-08-31 23:46 0 تبليغ

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وحسبما أفادت وكالة أنياء "رويترز"، انهار ما يربو على 26 ألف منزل منذ بدء الفيضانات فى وقت سابق من أغسطس، مما تسبب فى مقتل 37 شخصا، بينما غرق 14 آخرين، حسبما ذكرت وزارة الشؤون الإنسانية فى بيان.

وقال رئيس النيجر محمد إيسوفو فى بيان إن هناك حاجة إلى اتخاذ خطوات عاجلة لدعم 281 ألفا تضرروا من الفيضانات فى أنحاء البلاد.

 

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