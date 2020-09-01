تركيا ترسل مجموعة مرتزقة جديدة إلى ليبيا.. صور

كشفت مواقع الرصد الجوي، اليوم الثلاثاء، عن تحركات الطيران التركي في اتجاه الأراضي الليبية.
ورصدت المواقع، تحرك طائرة من طراز ايرباص ايه 400 أم، إلى جانب طائرة شحن عسكرية من أنقرة.
ومن ناحية أخرى، أعلنت السفارة الأمريكية في ليبيا دعمها لسيادة القانون وللشراكة الوثيقة مع رئيس حكومة الوفاق فائز السراج ووزير الداخلية فتحي باشاغا.
ونظم المئات من سكان مدينة مصراتة اعتصامًا، احتجاجًا على وقف وزير داخلية حكومة الوفاق فتحي باشاغا عن العمل، وتقديمه إلى التحقيق.
وتستمر تركيا في إرسال المرتزقة إلى ليبيا لمساعدة حكومة الوفاق في بسط السيطرة على الأماكن المسيطرة عليها، إلى جانب السيطرة على ثروات ليبيا وشعبها.
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