نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بايدن: ترامب شديد الضعف والخوف أمام الكراهية في المقال التالي
وأضاف "بايدن"، في تصريحات عبر حسابه على "تويتر"، أن ترامب شديد الضعف والخوف أمام الكراهية التي أثارها، ولا يستطيع وضع حدا لها.
ودعا "بايدن"، ترامب إلى القول بأن التظاهر حق سلمي، ولكن العنف خطأ، مشددا على أنه إذا لم يستطع قول ذلك، فهو لا يصلح للرئاسة.
وفي وقت سابق، شن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، هجوما شديدا على منافسه في الانتخابات الرئاسية، جو بايدن، واتهمه بأنه يتعامل مع من وصفهم بـ"مافيا" من اليساريين.
وقال "ترامب": بايدن يتهاون مع اليسار المتطرف ويتعامل معهم على أنهم مافيا يخاف من غضبهم فيعطيهم ما يريدون، ويكذب عندما قال أن المتظاهرين كانوا متظاهرين سلميين في بورتلاند وشيكاغو".
وتابع الرئيس الأمريكي: "سلميين بحق وكانت النيران تشتعل ورائهم".
ولفت إلى أن منافسه فشل في إدانة أنتيفا والنهب خلال الاحتجاجات في خطابه في وقت سابق اليوم.
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