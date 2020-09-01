المصاب دائما.. الرئيس البرازيلي يستعد لإزالة حصوة بالكلى

كشفت شبكة "سي ان ان برازيل"، اليوم الثلاثاء، عن استعداد الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو لإجراء جراحة لإزالة حصوة صغيرة في الكلى سبتمبر الجاري.
ولم يرد مكتبه الصحفي حتى الان على طلب من "رويترز" للتعليق.
ووفقًا لـ سي ان ان برازيل، أجرى بولسونارو اختبارًا بالموجات فوق الصوتية أظهر أن حصوات الكلى بحجم حبة الفول ويمكن إزالتها بسهولة باستخدام قسطرة.
وكانت إصابة بولسونارو، البالغ من العمر 65 عامًا، بفيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، ثبتت في يوليو، وأمضى أسبوعين في عزلة، بعد أن تعافى، واستأنف روتينًا نشطًا من الأحداث العامة والرحلات في جميع أنحاء البرازيل.
وتشكل صحته مصدر قلق عام منذ أن تعرض للطعن خلال الحملة الانتخابية لعام 2018 واحتاج إلى جراحة طارئة لجرح سكين في البطن.
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