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الهند تسجل أكثر من 69 ألف حالة إصابة بفيروس كورونا في 24 ساعة

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أعلنت وزارة الصحة في الهند، اليوم الثلاثاء، تسجيل 69 ألفًا و921 حالة إصابة جديدة بفيروس "" المستجد (كوفيد-19) في البلاد خلال الـ24 ساعة الماضية.

وذكرت السلطات -حسبما نقلت قناة "إنديا تي في" الهندية- أنه تم تسجيل 819 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بالمرض ما يرفع إجمالي حالات الوفاة إلى 65 ألفًا و288 حالة وفاة، كما يصل إجمالي الإصابات في الهند منذ بداية الأزمة إلى 3 ملايين و691 ألف حالة.

وأفادت البيانات الرسمية بأن مليوني و839 ألف شخص قد تعافوا من فيروس "كورونا" بشكل تام في أنحاء البلاد.

ويشمل إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في الهند 785 ألفا و966 حالة نشطة، وبهذا، تصبح الهند، ثاني أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان، في المركز الثالث عالميا من حيث عدد الإصابات بعد الولايات المتحدة والبرازيل، كما أنها الرابعة عالميا من حيث الوفيات، بعد كل من الولايات المتحدة والبرازيل والمكسيك.

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