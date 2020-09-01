نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قتلى وجرحى في انفجار سيارة مفخخة بين تكريت وكركوك في العراق في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - أفادت قناة سكاي نيوز عربية، في خبر عاجل لها، اليوم الثلاثاء، بمقتل امرأة وإصابة 3 من قوات الأمن في انفجار سيارة مفخخة بين تكريت وكركوك في العراق.
وفي وقت سابق، أصدرت السلطات العراقية ، بيانًا أعلنت فيه عن انفجار عبوة ناسفة على سيارة تابعة للأمم المتحدة في ناحية برطلة الواقعة ضمن محافظة نينوى بشمالي البلاد.
وقالت شرطة نينوى، إن عبوة ناسفة من مخلفات عصابات داعش الإرهابية انفجرت على عجلة تابعة للأمم المتحدة كانت موضوعة إلى جانب الطريق العام ( موصل - اربيل ) قرب قرية شاقولي التابعة لناحية برطلة.
وذكرت شرطة نينوى، أن العبوة الناسفة كان مؤشرا عليها بعلم بلون احمر، بعد أن تم اكتشافها من قبل منظمات ازالة الالغام في بداية عمليات تحريرالمحافظة من عصابات داعش.
وكشفت الشرطة، أن "سائق العجلة توقف إلى جانب الطريق العام وترجل من عجلته في هذه المنطقة المحرمة والمؤشرة، مما ادى الى انفجار العبوة وإصابته".
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر قتلى وجرحى في انفجار سيارة مفخخة بين تكريت وكركوك في العراق على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع بوابة الفجر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.