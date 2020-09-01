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قتلى وجرحى في انفجار سيارة مفخخة بين تكريت وكركوك في العراق

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أحمد جودة - القاهرة - أفادت قناة سكاي نيوز عربية، في خبر عاجل لها، اليوم الثلاثاء، بمقتل امرأة وإصابة 3 من قوات الأمن في انفجار سيارة مفخخة بين تكريت وكركوك في العراق.

 

وفي وقت سابق، أصدرت السلطات العراقية ، بيانًا أعلنت فيه عن انفجار عبوة ناسفة على سيارة تابعة للأمم المتحدة في ناحية برطلة  الواقعة ضمن محافظة نينوى بشمالي البلاد.

 

وقالت شرطة نينوى، إن عبوة ناسفة من مخلفات عصابات داعش الإرهابية انفجرت على عجلة تابعة للأمم المتحدة كانت موضوعة إلى جانب الطريق العام ( موصل - اربيل ) قرب قرية شاقولي التابعة لناحية برطلة.

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وذكرت شرطة نينوى، أن العبوة الناسفة كان مؤشرا عليها بعلم بلون احمر، بعد أن تم اكتشافها من قبل منظمات ازالة الالغام في بداية عمليات تحريرالمحافظة من عصابات داعش.

 

وكشفت الشرطة، أن "سائق العجلة توقف إلى جانب الطريق العام وترجل من عجلته في هذه المنطقة المحرمة والمؤشرة، مما ادى الى انفجار العبوة وإصابته".

 

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