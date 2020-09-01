خلال 24 ساعة.. الهند تسجل أكثر من 69 ألف إصابة بـ كورونا

وبحسب الوزارة، تم تسجيل 819 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بالمرض، ما يرفع إجمالى حالات الوفاة إلى 65 ألفًا و288 حالة وفاة.
وأفادت البيانات الرسمية بأن مليونى و839 ألف شخص قد تعافوا من فيروس كورونا بشكل تام فى أنحاء البلاد.
ويشمل إجمالى حالات الإصابة بفيروس كورونا فى الهند 785 ألفا و966 حالة نشطة، وبهذا، تصبح الهند فى المركز الثالث عالميا من حيث عدد الإصابات بعد الولايات المتحدة والبرازيل، كما أنها الرابعة عالميا من حيث الوفيات، بعد كل من الولايات المتحدة والبرازيل والمكسيك.
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