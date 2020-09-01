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تحطم طائرة إنذار مبكر أمريكية ونجاة طاقمها

0 نشر
بسنت فاروق 2020-09-01 08:25 0 تبليغ

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وقال المتحدث باسم القوات البحرية الأمريكية باتريك جوردن، إن الطائرة تحطمت فى حوالى الساعة 16.05 بالتوقيت المحلى، أثناء تنفيذها رحلة تدريبية بعد انطلاقها من القاعدة العسكرية الواقعة بالقرب من مدينة نورفولك بولاية فرجينيا.

وأضاف أن قائدى الطائرة وطيارين آخرين "تركوا الطائرة بأمان"، دون تعرضهم لإصابات خطيرة، وفقا لوكالة "رويترز".

 

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