نشرت الهند والصين آلاف القوات الإضافية والمعدات العسكرية في منطقة لاداخ بعد أول اشتباك عنيف في 15 يونيو ، قتل فيه 20 جنديًا هنديًا. اندلع القتال البدني مرة أخرى في 29 أغسطس في وادي تشوشول في منطقة لاداخ.
بعد يوم من القتال الجسدي في منطقة تشوشول ، اتهمت الصين القوات الهندية بالتعدي على خط المراقبة الفعلية على الضفة الجنوبية لبحيرة بانجونج ، بالقرب من ممر ريجين في القطاع الغربي من الحدود بين الصين والهند ، ونفذت عمليات "صارخة ''، في 31 أغسطس.
"(نحن) نحث الجانب الهندي على فرض رقابة صارمة على قواته في الخطوط الأمامية وكبح جماحها ، والوفاء بجدية بالتزاماته ، ووقف جميع الأعمال الاستفزازية فورًا ، وسحب قواته فورًا بشكل غير قانوني من التعدي (عبر) خط المراقبة الفعلية ، ووقف أي إجراءات على الفور" هكذا قال المتحدث باسم السفارة الصينية في الهند ، جي رونج ، يوم الثلاثاء ، إن الأمر يؤدي إلى تصعيد الوضع وتعقيده.
وقدمت السفارة الصينية في نيودلهي "احتجاجات رسمية إلى الجانب الهندي" وطلبت من نيودلهي سحب جميع قوات الخطوط الأمامية التي "انتهكت بشكل صارخ سيادة أراضي الصين" و "انتهكت بشدة الاتفاقيات ذات الصلة".
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر حدود ملتهبة .. الصين تطالب بسحب القوات الهندية التي عبرت الحدود في لاداخ على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.