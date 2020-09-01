أخبار عالمية

إصابات كورونا في روسيا تتخطى المليون حالة

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

أعلنت السلطات الصحية في روسيا، عن تخطي الإصابات بفيروس في البلاد المليون حالة.

ووفقًا لـ"روسيا اليوم"، وصل عدد إصابات كورونا في روسيا إلى مليون و48 حالة، بعد تسجيل 4729 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقال مركز العمليات الروسي لمكافحة فيروس كورونا، إنه سجل 123 حالة وفاة جديدة بوباء كوفيد 19، ليبلغ 17299 حالة منذ بداية تفشيه.

وأضاف تقرير المركز أن 6318 مريضا تماثلوا للشفاء خلال اليوم الماضي.

وبذلك يرفع إجمالي المتعافين إلى 815707، لتبقى هناك 167044 حالة نشطة.

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر إصابات كورونا في روسيا تتخطى المليون حالة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا