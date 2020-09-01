إصابات كورونا في روسيا تتخطى المليون حالة

أعلنت السلطات الصحية في روسيا، عن تخطي الإصابات بفيروس كورونا في البلاد المليون حالة.
ووفقًا لـ"روسيا اليوم"، وصل عدد إصابات كورونا في روسيا إلى مليون و48 حالة، بعد تسجيل 4729 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية.
وقال مركز العمليات الروسي لمكافحة فيروس كورونا، إنه سجل 123 حالة وفاة جديدة بوباء كوفيد 19، ليبلغ 17299 حالة منذ بداية تفشيه.
وأضاف تقرير المركز أن 6318 مريضا تماثلوا للشفاء خلال اليوم الماضي.
وبذلك يرفع إجمالي المتعافين إلى 815707، لتبقى هناك 167044 حالة نشطة.
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