حاكم مصرف لبنان: السوق السوداء لا تؤثر على العملة.. ودفاترنا مفتوحة للجميع

أكد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، ضرورة إعادة نحو 30% من الأموال التي خرجت من البنوك اللبنانية.
وأضاف سلامة في تصريحات لشبكة "سكاي نيوز عربية"، أن رفع رؤوس المال إلزامي للبنوك ومن لن يلتزم سيكون خارج السوق اللبناني.
وأشار إلى أن لبنان لا يستخدم الاحتياطي النقدي الإلزامي، موضحا أنه يأمل بإجراء الحكومة المقبلة إصلاحات سريعة.
وأوضح حاكم مصرف لبنان أن الاحتياطات النقدية بلغت 19.5 مليار دولار عدا احتياطات الذهب، لافتا إلى أن حجم السوق السوداء لا يؤثر على أسعار العملة.
وأكد أن لبنان يتواصل مع البنك المركزي الفرنسي والدفاتر مفتوحة للجميع، معربا عن أمله في التوصل لاتفاق مع صندوق النقد الدولي واستمرار المفاوضات.
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