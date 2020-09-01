روسيا تجري أكثر من 36.9 مليون اختبار للكشف عن الإصابة بفيروس كورونا

أعلنت الهيئة الفيدرالية الروسية للرقابة في مجال حماية حقوق المستهلك "روسبوتريب نادزور" أنه تم إجراء أكثر من 36.9 مليون اختبار للكشف عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد في عموم روسيا، وذلك منذ بداية انتشار الوباء في مارس الماضي وحتى وقتنا الحاضر.
وأفاد بيان للهيئة الروسية اليوم الثلاثاء بأن 211 ألفا و248 شخصا في عموم البلاد مازالوا تحت الإشراف الطبي للاشتباه بإصابتهم بالفيروس التاجي.. مضيفا أنه تم يوم أمس الاثنين فقط إجراء أكثر من 200 ألف اختبار للكشف عن فيروس كورونا المستجد في روسيا.
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