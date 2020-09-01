أغلبهم من الموالين للأسد.. ارتفاع قتلى الهجوم الإسرائيلي على سوريا إلى 11

أفادت فضائية "سكاي نيوز عربية" نقلا عن المرصد السوري بارتفاع عدد قتلى القصف الإسرائيلي على سوريا إلى 11 شخصًا غالبيتهم مقاتلون موالون للحكومة السورية ونظام بشار الأسد. وكانت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا"، أمس الاثنين، أعلنت عن قيام الطيران الإسرائيلي بقصف جوي استهدف المنطقة الجنوبية برشقات من الصواريخ. وذكرت الوكالة الرسمية السورية أن الدفاعات الجوية السورية تمكنت من التصدي لتلك الهجمات الجوية. ونقلت الوكالة عن مصدر عسكري قوله إن الدفاعات الجوية السورية أسقطت عددًا من الصواريخ المعادية.

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