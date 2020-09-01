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قتلى بقصف إسرائيلي جنوبي دمشق

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان، مقتل 11 شخصا من بينهم 10 عسكريين من الجيش السوري والميليشيات الإيرانية المواليه له، في قصف إسرائيلي استهدف جنوبي العاصمة دمشق.

 

وكشف المرصد السوري، أن القتلى 3 من القوات الحكومية السورية بينهم ضابط في الدفاع الجوي، و7 من الميليشيات الموالية لإيران وحزب الله من جنسيات غير سورية.

 

وأكد المرصد السوري، مقتل سيدة من جراء سقوط شظايا من القصف على منزلها، في قرية الهيجانة جنوبي دمشق.

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وقال المرصد السوري، إن القصف أدى إلى مقتل 5 وإصابة أكثر من 10 في حصيلة أولية، مشيرا إلى وجود جنسيات غير سورية بين الضحايا.

 

وكانت الضربات الإسرائيلية، استهدفت عدة مواقع للقوات الحكومة السورية والميليشيات الموالية لإيران في ريفي دمشق ودرعا، حيث استهدفت إحدى الضربات محيط مطار دمشق الدولي ومنطقة الكسوة جنوب العاصمة.

 

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