إصابات كورونا فى روسيا تتجاوز المليون

وكان للعاصمة الروسية موسكو النصيب الأكبر فى عدد الإصابات حيث بلغ 641، ثم منطقة بطرسبورج بعدد 185 حالة، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وتابعت الوزارة فى بيانها بأنه "غادر 6318 شخصا المستشفى خلال الـ 24 ساعة الماضية، بعد تعافيهم من الفيروس، ليصل بذلك إجمالى الذين تعافوا من الفيروس إلى 815 ألفا و705 أشخاص".

وأشارت الوزارة إلى تسجيل 123 حالة وفاة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصل إجمالى الوفيات إلى 17 ألفا و299 شخصا.