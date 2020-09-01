أعلن وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، اليوم الثلاثاء، عن اعتقال قيادي كبير في تنظيم داعش الإرهابي.
وقال صويلو إنه تم إلقاء القبض على ما يسمى "أمير داعش في تركيا، وبحوزته مخططات خطيرة.
يأتي ذلك، في الوقت الذي تدعم فيه تركيا تنظيم داعش بسوريا، وإرسال آلاف من إرهابييه إلى ليبيا.
وكانت وثائق قضائية مسربة حول قضية مقتل الجنرال سميح ترزي، كشفت عن شراء تركيا النفط من تنظيم داعش، وقت سيطرته على مناطق من شمال سوريا.
وتشير وثائق القضية إلى أن الجنرال ترزي كان يعرف حجم التمويل الذي قدمته قطر لتركيا لشراء الأسلحة والذخائر للجماعات المسلحة والإرهابية في سوريا مثل تنظيم داعش، وكذلك كم الأموال التي تم تسليمها لتلك الجماعات، وحجم الأموال التي اختلسها المسؤولون الأتراك.
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر رغم دعمها التنظيم.. تركيا تعتقل أمير داعش على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.