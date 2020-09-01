رغم دعمها التنظيم.. تركيا تعتقل أمير داعش

أعلن وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، اليوم الثلاثاء، عن اعتقال قيادي كبير في تنظيم داعش الإرهابي.

وقال صويلو إنه تم إلقاء القبض على ما يسمى "أمير داعش في تركيا، وبحوزته مخططات خطيرة.

يأتي ذلك، في الوقت الذي تدعم فيه تركيا تنظيم داعش بسوريا، وإرسال آلاف من إرهابييه إلى ليبيا.

وكانت وثائق قضائية مسربة حول قضية مقتل الجنرال سميح ترزي، كشفت عن شراء تركيا النفط من تنظيم داعش، وقت سيطرته على مناطق من شمال سوريا.

وتشير وثائق القضية إلى أن الجنرال ترزي كان يعرف حجم التمويل الذي قدمته قطر لتركيا لشراء الأسلحة والذخائر للجماعات المسلحة والإرهابية في سوريا مثل تنظيم داعش، وكذلك كم الأموال التي تم تسليمها لتلك الجماعات، وحجم الأموال التي اختلسها المسؤولون الأتراك.