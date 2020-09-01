قبل التصويت على الحكومة.. رئيس الوزراء التونسي يلتقي الغنوشي بالبرلمان

التقى رئيس مجلس النواب التونسي راشد الغنوشي، رئيس الوزراء المكلف هشام المشيشي قبل انطلاق الجلسة العامة المخصصة للتصويت على منح الثقة للحكومة المقترحة.

ويعقد مجلس النواب جلسة عامة، اليوم الثلاثاء، للتصويت على منح الثقة لأعضاء حكومة هشام المشيشي المقترحة وذلك طبقا لأحكام الفصول 89 من الدستور و142 و143 و144 من النظام الداخلي للمجلس.

ووضع المجلس إجراءات استثنائية خلال الجلسة نظرًا للوضع الوبائي في البلاد.

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وشملت هذه الإجراءات ارتداء الكمامات الواقية، والالتزام بالخضوع إلى قياس الحرارة عند الدخول، والتأكد على التباعد الاجتماعي وتفادي التجمعات والاكتظاظ.

وكانت حركة النهضة الإخوانية في تونس، التي يترأسها الغنوشي، اليوم الثلاثاء، قررت منح الثقة لحكومة هشام المشيشي التي ستعرض على البرلمان في وقت لاحق اليوم.

وزعم رئيس مجلس شورى النهضة، عبد الكريم الهاروني أن الحركة ستصوت لصالح حكومة المشيشي تغليبا للمصلحة الوطنية وذلك رغم تحفظاتها على مسار تشكيلها وتركيبتها، وفق تعبيره.