الرئيس الفرنسي يتفقد مرفأ بيروت.. ويغرس شجرة أرز في بلدة جاج

بدأ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الثلاثاء، يومه في لبنان، بغرس شجرة أرز في محمية أرز جاج احتفالًا بمئوية لبنان الكبير.

ووفقًا لوسائل إعلام لبنانية، استقبلته دورية الاستعراض الجوي الفرنسي، بعرض بألوان العلم اللبناني صباحًا، فوق بلدة جاج.

وبعد ذلك، زار ماكرون حاملة المروحيات "لو تونير" الراسية في مرفأ بيروت.

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وعقب ذلك تفقد مرفأ بيروت من على متن البارجة البحرية الفرنسية، وذلك خلال زيارته الثانية للبنان بعد الانفجار الأخير.

واستهل ماكرون زيارته إلى لبنان أمس، بالتوجه مباشرة إلى منزل السيدة فيروز في الرابية قرب انطلياس بالعاصمة اللبنانية.

ومنح الرئيس الفرنسي خلال اللقاء الذي جمعه بجارة القمر فيروز، وسام جوقة الشرف الفرنسي وهو أعلى تكريم رسمي في فرنسا، فيما أهدته هي بدورها لوحة فنية.