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حقيقة إساءة مواطن عربي يعمل بمستشفى الملك فيصل للسعودية

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كشف مستشفى الملك فيصل التخصصي بالمملكة العربية ، حقيقة ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عن إساءة أحد منسوبيه الأجانبن للوطن ورموزه.

وذكرت إدارة مستشفى الملك فيصل التخصصي، في بيان لها عبر حسابها الرسمي على موقع تويتر حيث أكدت أنه تبين بعد التحقق من السجل الوظيفي أن الموظف المذكور انتهت علاقته التعاقدية مع المستشفى في يونيو 2017م، وأن العبارات المسيئة المستهجنة جاءت في فترة لاحقة.

وأوضحت المؤسسة العامة لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث أنها لن تتهاون مع أي موظف يسيء أو يتطاول على الوطن ورموزه وستتخذ الإجراءات النظامية تجاه كل من يصدر منه مثل هذه الإساءات والتجاوزات.

ويُشار إلى أن عدد من المواطنين قد رصدوا تغريدات مسيئة لمقيم عربي ذُكر أنه أحد منسوبي مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض، حيث تم رصد تطاوله على المملكة، مطالبين الجهات المسؤولة باتخاذ الإجراء اللازم بحق المقيم المتطاول على المملكة وشعبها وقادتها.

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