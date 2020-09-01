بعد تأجيلها.. بدء محاكمة البشير في قضية انقلاب يونيو 1989

بدأت جلسة محاكمة الرئيس السوداني السابق، عمر البشير، الآن على الهواء مباشرة، في قضية انقلاب العام 1989.
وكانت المحكمة الجنائية الكبرى فى السودان، برئاسة مولانا عصام الدين محمد ابراهيم قاضي المحكمة العليا، قد قررت الثلاثاء الماضي، تأجيل جلسة محاكمة الرئيس السابق عمر البشير و27 آخرين في قضية انقلاب يونيو 1989، إلى مطلع سبتمبر.
وكانت المحكمة قد استأنفت جلساتها بعد أن أيدت محكمة الاستئناف بالخرطوم قرارمحكمة الموضوع برفض وشطب الطلب المتعلق باطلاق سراح ثلاثة من المتهمين من المؤتمر الوطني بالضمانة والمقدم من محاميهم .
وجدير بالذكر أنه قد تم تعليق هذه المحاكمة في 10 أغسطس بناء على طلب الدفاع واستغرقت الجلسة الأولى ساعة واحدة فقط لأن القاعة لم تستوعب محامي الدفاع وعددهم 191.
ويحاكم المتهمون الـ 28 بتهمة تنظيم الانقلاب الذي أوصل البشير إلى السلطة عام 1989، وهي محاكمة غير مسبوقة في العالم العربي.
ويعتبر البشير الأطول حكمًا من ضمن قائمة الرؤساء السودانيين، إذ بلغت فترة حكمه 30 عامًا.
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