مقتل 20 شخصًا بينهم أطفال باشتباكات بين جماعات إجرامية في هايتي

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أحمد جودة - القاهرة - أعلنت السلطات في هايتي، اليوم الثلاثاء، مقتل 20 شخصا على الأقل، بينهم عدد من الأطفال، جراء اشتباكات وقعت بين جماعات إجرامية متناحرة في العاصمة بورت أوبرينس.
وقد قناة "تيليسور"، بأن تبادلا لإطلاق النار وقع في المناطق الشمالية من المدينة رافقه إضرام النار بالمباني السكنية، مما أرغم العديد من السكان على مغادرة منازلهم.
وتواصل الشرطة في هايتي، البحث عن المتورطين في الحادث.
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