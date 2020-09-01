انفجار قوي يهز طرابلس

قال سكان في العاصمة الليبية طرابلس إن صوت انفجار قوي تردد في معظم أنحاء المدينة، في ساعة مبكرة من صباح الثلاثاء بالتوقيت المحلي، وتصاعد دخان أسود في السماء.
وذكرت محطات تلفزيون محلية أن انتحاريا على متن دراجة نارية فجر عبوة ناسفة عند مدخل الطريق السريع القادم من الغرب، لكن لم يرد تأكيد رسمي.
وإذا تأكد أن الانفجار نجم عن هجوم، فسيكون الأول من نوعه منذ أكثر من عام.
وقال شاهد طلب عدم الكشف عن اسمه: "كنت أقود سيارتي على الطريق السريع في ساعة مبكرة من الصباح، في حوالي السابعة والنصف، وسمعت دوي انفجار ضخم. استدارت معظم السيارات الأخرى بعدما رأينا دخانا أسود في السماء".
وتعيش طرابلس منذ أيام على وقع احتجاجات شعبية عارمة ضد سياسات حكومة الوفاق، وسط معلومات عن محاولة انقلاب على رئيس الحكومة فائز السراج نفذه وزير داخليته فتحي باش أغا.
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