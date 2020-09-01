لبنان قوي وسيعود من جديد.. ماكرون يلتقي ممثلي الأمم المتحدة والعاملين بمرفأ بيروت

التقى الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، اليوم الثلاثاء، بممثلي الأمم المتحدة وهيئات المجتمع المدني في لبنان، ويأتي ذلك خلال زيارته العاصمة اللبنانية بيروت في ثاني مرة له عقب كارثة انفجار مرفأ بيروت، وسط أزمة سياسية لا تزال جارية.

ووفقا لشبكة "إل بي سي" اللبنانية، شدد ماكرون على أن الأشهر الثلاثة المقبلة حاسمة بالنسبة لتحقيق التغيير في لبنان... والا سيكون هناك إجراءات عقابية.

وشدد الرئيس الفرنسي على ضرورة العمل، في الأسابيع المقبلة، على تعبئة المجتمع الدولي وإظهار الشفافية.

وأكد ماكرون أن "لبنان قوي.. وسيولد من جديد".

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كما عقد الرئيس الفرنسي، لقاء مع الفرق الفرنسية العاملة بمرفأ بيروت، مشيرا إلى إن فرنسا أرسلت الفرق والجنود لمساعدة الشعب اللبناني.

وبمجرد وصول ماكرون إلى لبنان، أمس الاثنين، توجه مباشرة إلى منزل السيدة فيروز في الرابية قرب انطلياس بالعاصمة اللبنانية عقب وصوله إلى لبنان أمس الاثنين، وهي الزيارة التي أعلن الإليزيه عنها في وقت سابق واضعًا إياها على رأس برنامجه: "موعد على فنجان قهوة مع فيروز في انطلياس مساء الاثنين".

والتقى ماكرون فيروز لمدة ساعة وربع الساعة، وبعدها وصف الرئيس الفرنسي جارة القمر بأنها "جميلة وقوية للغاية".