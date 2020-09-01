اليونان وتركيا .. أزمة جديدة تجرّ البلدان القريبة والبعيدة في لعبة خطرة - نيويورك تايمز

كما لو لم يكن هناك ما يكفي من المتاعب حول العالم، أشعل اثنان من حلفاء الناتو، اليونان وتركيا، أزمة جديدة وخطيرة، جرّ البلدان القريبة والبعيدة، في لعبة "عروش الممالك" الخطرة، يبدو أن ألمانيا وحدها هي التي تملك القدرة على التوسط في العودة إلى العقل.
وفي جوهر الأزمة، كما هو الحال في العديد من النزاعات الخطيرة الأخرى حول العالم، تكمن الطاقة - وتحديدًا رواسب الغاز الغنية المكتشفة على مدى العقد الماضي في شرق البحر الأبيض المتوسط، وفقا لمقال نشرته صحيفة نيويورك تايمز.
وتدعي اليونان أن جزرها العديدة في تلك المنطقة تمنحها حقوق التنقيب الوحيدة في المياه المحيطة بها، وهو موقف يدعمه القانون الدولي على نطاق واسع، لكن تركيا، التي تشعر بالضيق، تقول غير ذلك، وقد أرسلت سفنا برفقة سفن حربية للتنقيب عن الغاز قبالة قبرص.
الخلافات بين اليونان وتركيا ليست جديدة، وما يعقد هذا الأمر هو أن احتياطيات الغاز يتم مراقبتها أيضًا من قبل العديد من البلدان الأخرى.
ومن حيث المبدأ، يجب أن تجمع الاحتياطيات الهائلة تلك البلدان معًا للاستفادة من الثروات الموجودة على شواطئها وتقاسمها.
وفي الواقع ، فإن معظم الدول - بما في ذلك اليونان وقبرص وإسرائيل ومصر وإيطاليا والأردن وحتى الفلسطينيين - فعلت ذلك بالضبط.
ومع ذلك، وجدت تركيا نفسها مستبعدة، جزئيًا بسبب مطالبات اليونان الإقليمية، وجزئيًا لأن الرئيس التركي المستبد، رجب طيب أردوغان، أثار استعداء العديد من حلفائه وأصدقائه بسلوكه العدواني في سوريا وليبيا وفي الداخل.
وما يزيد الأمور تعقيدًا أن تركيا عضو في الناتو ولكنها ليست عضوًا في الاتحاد الأوروبي.
أما قبرص عضو في الاتحاد الأوروبي ولكنها ليست عضو في الناتو، واليونان عضو في كليهما، ما يخلق ولاءات متداخلة ومتضاربة.
ثم أن هناك حقيقة وهي أن قبرص مقسمة إلى جنوب يوناني وشمال تركي، على الرغم من أن لا أحد باستثناء تركيا يعترف بالجزء التركي كدولة منفصلة.
وما يميز هذه الأزمة هو أن التنافس على الوقود الأحفوري كان يجب أن يفسح المجال الآن للمنافسة حول كيفية التوقف عن استخدامه، خاصة بين الدول التي انضمت إلى اتفاقية باريس للمناخ.
وإلى جانب ذلك، ومع تباطؤ الاقتصاد العالمي بسبب جائحة فيروس كورونا والانخفاض الناتج في أسعار الطاقة، تمتلك أوروبا الكثير من الغاز.
كما يبدو من الغريب أن تنغمس دول البحر الأبيض المتوسط والدول الأوروبية في توترات خارجية عندما يكون هناك الكثير من الأزمات الخطيرة لإبقائها مشغولة، بما في ذلك الاقتصاد والوباء والتشويق السياسي في الولايات المتحدة واشتباكات الشوارع في بيلاروسيا والتهديد الروسي.
في حقبة سابقة ، كانت الولايات المتحدة ستتدخل للفصل بين شركاء حلف الناتو المتناحرين ، كما فعلت عندما كادت اليونان وتركيا خوض الحرب في عام 1996.
ولقد اتصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بـ أردوغان لحثه على التفاوض، لكن ذلك كان بلا تأثير - فلا تعتبر الولايات المتحدة تحت إدارة ترامب وسيطًا قابلًا للتطبيق، خاصة مع ترامب في وضع الحملة الانتخابية.
ولقد تراجعت بريطانيا أيضًا عن الشؤون الأوروبية الآن بعد أن خرجت من الاتحاد الأوروبي.
ويفتقر الاتحاد أيضًا إلى النفوذ على تركيا، حيث أصبح من الواضح أن تركيا في عهد أردوغان، على الرغم من وضعها كمرشح للعضوية، ليس لديها فرصة للانضمام إلى الاتحاد.
لذا فإن ألمانيا، التي تتولى حاليًا الرئاسة الدورية للمجلس الأوروبي، هي جمعية وضع السياسات للاتحاد الأوروبي.
أما رؤساء الحكومات، فقد أخذوا زمام المبادرة في محاولة جلب تركيا واليونان إلى طاولة المفاوضات، مع هيكو ماس وزير الخارجية الألماني ، الذي يتنقل بين أنقرة وأثينا.
والوساطة ليست إيثارية تمامًا - فقد تطلق تركيا المحاصرة العنان لطوفان آخر من اللاجئين السوريين إلى أوروبا ، يسعى معظمهم للوصول إلى ألمانيا، ولكن مع وجود ما يقرب من ثلاثة ملايين تركي يعيشون في ألمانيا، فإن أردوغان لديه على الأقل بعض التأكيد على أن جانبه من الحجة سيتم الاستماع إليه.
وعلى الرغم من أن القانون الدولي يقف إلى حد كبير إلى جانب اليونان في النزاع البحري، إلا أن هناك مجالًا للتفاوض، واستكشافات تركيا في المياه المتنازع عليها لم تتجاوز الخط الأحمر القانوني بعد.
اجتمع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في برلين وأيدوا بشكل فعال دور ألمانيا، وأرجأوا أي مناقشة حول العقوبات المفروضة على تركيا حتى اجتماع الاتحاد الأوروبي. يجتمع رؤساء الدول في أواخر سبتمبر.
الحرب ليست في مصلحة أحد، والصراع بين أعضاء الناتو يجب أن يكون غير وارد، ولكن عندما تصل التوترات إلى المستوى الذي وصلت إليه في شرق البحر المتوسط، كما قال ماس، "حتى أصغر شرارة يمكن أن تؤدي إلى كارثة".
ودعت ألمانيا جميع الأطراف إلى الوقف الفوري للمناورات العسكرية الاستفزازية، وهي خطوة ينبغي أن يتبعها وقف اختياري للتنقيب في المياه المتنازع عليها.
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