اليونان وتركيا .. أزمة جديدة تجرّ البلدان القريبة والبعيدة في لعبة خطرة - نيويورك تايمز

كما لو لم يكن هناك ما يكفي من المتاعب حول العالم، أشعل اثنان من حلفاء الناتو، اليونان وتركيا، أزمة جديدة وخطيرة، جرّ البلدان القريبة والبعيدة، في لعبة "عروش الممالك" الخطرة، يبدو أن ألمانيا وحدها هي التي تملك القدرة على التوسط في العودة إلى العقل.

وفي جوهر الأزمة، كما هو الحال في العديد من النزاعات الخطيرة الأخرى حول العالم، تكمن الطاقة - وتحديدًا رواسب الغاز الغنية المكتشفة على مدى العقد الماضي في شرق البحر الأبيض المتوسط، وفقا لمقال نشرته صحيفة نيويورك تايمز.

اقرأ ايضا



وتدعي اليونان أن جزرها العديدة في تلك المنطقة تمنحها حقوق التنقيب الوحيدة في المياه المحيطة بها، وهو موقف يدعمه القانون الدولي على نطاق واسع، لكن تركيا، التي تشعر بالضيق، تقول غير ذلك، وقد أرسلت سفنا برفقة سفن حربية للتنقيب عن الغاز قبالة قبرص.

الخلافات بين اليونان وتركيا ليست جديدة، وما يعقد هذا الأمر هو أن احتياطيات الغاز يتم مراقبتها أيضًا من قبل العديد من البلدان الأخرى.

ومن حيث المبدأ، يجب أن تجمع الاحتياطيات الهائلة تلك البلدان معًا للاستفادة من الثروات الموجودة على شواطئها وتقاسمها.

وفي الواقع ، فإن معظم الدول - بما في ذلك اليونان وقبرص وإسرائيل ومصر وإيطاليا والأردن وحتى الفلسطينيين - فعلت ذلك بالضبط.

ومع ذلك، وجدت تركيا نفسها مستبعدة، جزئيًا بسبب مطالبات اليونان الإقليمية، وجزئيًا لأن الرئيس التركي المستبد، رجب طيب أردوغان، أثار استعداء العديد من حلفائه وأصدقائه بسلوكه العدواني في سوريا وليبيا وفي الداخل.

وما يزيد الأمور تعقيدًا أن تركيا عضو في الناتو ولكنها ليست عضوًا في الاتحاد الأوروبي.

أما قبرص عضو في الاتحاد الأوروبي ولكنها ليست عضو في الناتو، واليونان عضو في كليهما، ما يخلق ولاءات متداخلة ومتضاربة.

ثم أن هناك حقيقة وهي أن قبرص مقسمة إلى جنوب يوناني وشمال تركي، على الرغم من أن لا أحد باستثناء تركيا يعترف بالجزء التركي كدولة منفصلة.

وما يميز هذه الأزمة هو أن التنافس على الوقود الأحفوري كان يجب أن يفسح المجال الآن للمنافسة حول كيفية التوقف عن استخدامه، خاصة بين الدول التي انضمت إلى اتفاقية باريس للمناخ. وإلى جانب ذلك، ومع تباطؤ الاقتصاد العالمي بسبب جائحة فيروس كورونا والانخفاض الناتج في أسعار الطاقة، تمتلك أوروبا الكثير من الغاز. Advertisements كما يبدو من الغريب أن تنغمس دول البحر الأبيض المتوسط ​​والدول الأوروبية في توترات خارجية عندما يكون هناك الكثير من الأزمات الخطيرة لإبقائها مشغولة، بما في ذلك الاقتصاد والوباء والتشويق السياسي في الولايات المتحدة واشتباكات الشوارع في بيلاروسيا والتهديد الروسي. في حقبة سابقة ، كانت الولايات المتحدة ستتدخل للفصل بين شركاء حلف الناتو المتناحرين ، كما فعلت عندما كادت اليونان وتركيا خوض الحرب في عام 1996. ولقد اتصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بـ أردوغان لحثه على التفاوض، لكن ذلك كان بلا تأثير - فلا تعتبر الولايات المتحدة تحت إدارة ترامب وسيطًا قابلًا للتطبيق، خاصة مع ترامب في وضع الحملة الانتخابية. ولقد تراجعت بريطانيا أيضًا عن الشؤون الأوروبية الآن بعد أن خرجت من الاتحاد الأوروبي. ويفتقر الاتحاد أيضًا إلى النفوذ على تركيا، حيث أصبح من الواضح أن تركيا في عهد أردوغان، على الرغم من وضعها كمرشح للعضوية، ليس لديها فرصة للانضمام إلى الاتحاد.