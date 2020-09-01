بعد إقالة سلفه لتورطه بقضايا فساد.. تعرف على القائد السعودي الجديد للقوات المشتركة

أصدر الملك سلمان بن عبد العزيز ، خادم الحرمين الشريفين، قرارا ملكيا بترقية مطلق بن سالم بن مطلق الأزيمع، نائب لرئيس هيئة الأركان العامة؛ وتكليفه قائدًا للقوات المشتركة للتحالف في اليمن، ليتولى قيادتها فـي تنفيـذ خطـط القـوات المسـلحة لمواجهـة التهديـدات الناشـئة ومتطلبـات بيئـة الأمـن فـي المنطقـة، وذلك بعد إنهاء خدمة الفريق الركن فهد بن تركي بن عبد العزيز آل سعود، قائد القوات المشتركة، بإحالته إلى التقاعد مع إحالته للتحقيق.

ونرصد خلال السطور القادمة السيرة الذاتية للفريق الركن مطلق بن سالم بن مطلق الأزيمع، نائب رئيس هيئة الأركان العامة، الذي صَدَر الأمر الملكي بالموافقة على تكليفه بالقيام بعمل قائد القوات المشتركة.

حصل قائد القوات المشتركة المكلف الفريق ركن مطلق الأزيمع على بكالوريوس علوم عسكرية تخصص مدرعات من كلية الملك عبد العزيز الحربية، حيث استكمل تعليمه العسكري بالحصول على ماجستير العلوم العسكرية من كلية القيادة والأركان للقوات المسلحة بالمملكة العربية السعودية.

كما حصل القائد الجديد للقوات المشتركة على درجة زميل كلية الحرب العليا من أكاديمية ناصر العسكرية العليا.

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وبدأ مسيرته بقيادة فصيل دروع، ثم قائد فصيل تموين وصيانة، حتى تولى مهمة مساعد ركن الاستخبارات في اللواء الرابع بالقوات البرية الملكية السعودية خلال حرب تحرير دولة الكويت الشقيقة، ثم مساعدًا لقائد اللواء، فقائد مجموعة اللواء.

كما تقلد قيادة قوات درع الجزيرة التابع لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، التي استطاعت إحباط المخطط الإيراني لإثارة الشغب في مملكة البحرين، ثم تولى بعد ذلك قيادة المنطقة الجنوبية، حيث قام بالإشراف على خطة "درع الجنوب".

وتولى إدارة العمليات العسكرية في عاصفة الحزم، وإعادة الأمل بكل جدارة واقتدار، بعدها عُيّن قائدًا للمنطقة الشرقية، تولى خلالها إعداد الخطط والإشراف على التمارين العسكرية.

ونظرًا لخبرته العسكرية المتراكمة عُيّن مستشارًا عسكريًّا في مكتب وزير الدفاع؛ لإبداء الرأي والمشورة له في الجوانب الاستراتيجية والعسكرية والتخطيطية.