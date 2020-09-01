بزعم تهديد السلام.. تركيا تطالب اليونان بنزع السلاح من جزيرة كاستيلوريزو

طالبت تركيا اليونان بسحب جنودها من جزيرة صغيرة بينهما، ما أدى إلى تكثيف المواجهة بين الدولتين عضوتي الناتو حول موارد الطاقة في البحر الأبيض المتوسط.

وبثت وسائل الإعلام التركية، صورا لجنود يونانيين يصلون إلى الجزيرة، علقت عليها وزارة الخارجية في أنقرة، الأحد، إن "وجودهم ينتهك معاهدة السلام لعام 1947" وقال المتحدث باسم الوزارة، حام أكسوي "لن نسمح بمثل هذا الاستفزاز عبر شواطئنا فقط".

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وقال شخص مطلع على موقف الحكومة اليونانية إن الجنود تمركزوا بالفعل في جزيرة كاستيلوريزو وكان الحدث تناوبًا روتينيًا للقوات.

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ولم تعلق الحكومة اليونانية على مطالبة تركيا بنزع السلاح من الجزيرة التي تبلغ مساحتها 12 كيلومترًا مربعًا (4.6 ميل مربع) ، والتي تقع قبالة الساحل التركي وهي أبعد موقع يوناني في شرق البحر المتوسط.

وتتصاعد التوترات حول المياه الإقليمية المتنازع عليها بشكل مطرد بين دولتين خاضتا الحرب على قبرص في عام 1974 وتحتلان مواقع رئيسية على الجانب الجنوبي الشرقي لمنظمة حلف شمال الأطلسي.

ويعد ترسيم حدود المناطق الاقتصادية الخالصة من بؤرة النزاع الأخير.