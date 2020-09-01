قرار كويتي جديد بشأن العمالة الأجنبية لديها..تعرف عليه

أصدرت الهيئة العامة للقوى العاملة الكويتية قرارا بانتهاء الفترة المقررة لحظر العمل وقت الظهيرة في الأماكن المكشوفة التي كانت مقررة خلال الفترة من أول يونيو حتى 31 أغسطس من الساعة 11 صباحًا حتى الساعة 4 عصرًا.

وأشارت القوي العاملة الكويتية وفقا لصحيفة الراي الكويتية إلى أن فريق عمل الظهيرة بإدارة المركز الوطني للصحة والسلامة المهنية قام بالتفتيش على المواقع في كل المحافظات للتأكد من التزام أصحاب المشاريع بالقرار.

يذكر أن الحملات التفتيشية التي قام بها فريق عمل الظهيرة بإدارة المركز الوطني للصحة والسلامة المهنية خلال الفترة من 1 / 6 / 2020 وحتى تاريخ 31/8/2020 اظهرت أن عدد المواقع المخالفة التي تم التفتيش عليها بلغ (195) موقعا بها (503) عامل.

كما بلغ عدد البلاغات المستلمة (68) بلاغا، في حين بلغ عدد المواقع المخالفة أول مرة (333) موقعا، وعـــدد المواقع المستوفية التي تم إعادة التفتيش عليها (422) موقعا، وعدد المواقع المخالفة التي تم إعادة التفتيش عليها (6) مواقع.

ولفتت الهيئة العامة للقوي العاملة الكويتية الي أن تطبيق القرار الإداري رقم 535 لسنة 2015 بشأن حظر تشغيل العمالة في أماكن العمل المكشوفة كان يعمل علي تنظيم ساعات العمل دون انقاصها وعدم تعريض المشاريع التي يتم تنفيذها لأضرار التأخير، حيث راعي الصــالح العام وتوافق مع التزامات الكويت بتطبيق معايير العمل الدولية.