بعد اتفاق التهدئة.. أمر جديد من الجيش الإسرائيلي لقوات الاستنفار قرب غزة

أصدر الجيش الإسرائيلي تعليماته لأفراد صفوف الاستنفار في غلاف غزة بتسليم أسلحتهم، وذلك خلافًا لرغبتهم.

وذكرت القناة 12 العبرية، أن التعليمات تشمل التجمعات السكنية التي تبعد عن الجدار الحدودى بمسافة 4 إلى 7 كيلومترات مما يعني أنه لا توجد صفوف استنفار خلال فترات إعلان الاستنفار.

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وأوضحت أن القرار جاء نتيجة تعدد سرقة الأسلحة من أفراد صفوف الاستنفار والتى وقعت فى الفترة الأخيرة.

يشار إلى أن صفوف الاستنفار هي قوة أمنية محدودة للتحرك بسرعة خلال وقوع حدث أمني لحين وصول قوات إضافية أو قوات الجيش، وتتشكل من سكان مدربين جيدا غالبية وتتواجد فى مستوطنات الضفة الغربية وغلاف غزة.