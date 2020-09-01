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مراوغة وأكاذيب جديدة لـ تركيا بشأن الحوار حول التنقيب في المتوسط

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في مراوغة تركية جديدة، زعم وزير الخارجية مولود تشاووش أوغلو، إن تركيا ترغب في الجلوس على طاولة المفاوضات مع جميع الأطراف بمنطقة شرقي المتوسط لتحقيق التقسيم العادل.

وفي كلمة له اليوم الثلاثاء، هدد أوغلو اليونان، في حال تجاوز تسليحها في جزيرة ميس، وهو ما يؤكد مراوغتها وكذبها بشأن طلب الجلوس على طاولة المفاوضات.

كانت تركيا، أعلنت أمس، تمديد عمل سفينة التنقيب عن النفط، أوروتش ريس، والتي تجري عملياتها شرق المتوسط، حتى 12 سبتمبر الجاري، ما يؤجج الصراع في المنطقة. 

ووجه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، رسالة تحذيرية إلى جيرانه، اليونان وقبرص، بمواصلة أنقرة عمليات التنقيب في شرق المتوسط.

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وقال أردوغان، في تصريحات نقلتها وسائل إعلام تركية، إن بلاده مصممة على مواصلة أعمال التنقيب في البحار إلى آخر مدى.

وفي استفزاز واضح، أضاف أردوغان: "نأمل أن نسمع أخبارًا طيبة من البحر المتوسط قريبًا مثل أخبار البحر الأسود".

وزعم أردوغان أنه لا يمكن لأحد أن يحبس تركيا في نطاق شواطئ أنطاليا.

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