بدء تطبيق "الشرط الجديد" لدخول مصر

بدأ مطار القاهرة الدولي، صباح الثلاثاء، تطبيق قرار الحكومة المصرية بحظر دخول القادمين من الخارج من جميع الجنسيات من دون تحليل "PCR" الخاص بفيروس كورونا ، بنتيجة سلبية قبل الرحلة بموعد أقصاه 72 ساعة.

وحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية الرسمية، يشمل القرار المصريين والأجانب القادمين من جميع دول العالم، في إطار خطة مصر لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

كما بدأت سلطة الطيران المدني تطبيق قرار إجراء تحليل "PCR" للكشف عن فيروس كورونا للركاب، فور وصولهم مطارات الغردقة وشرم الشيخ ومرسى علم وطابا، وذلك في حالة عدم تقديمهم شهادة تفيد بإجراء التحليل بنتيجة سلبية قبل 72 ساعة على الأكثر من الموعد المحدد للرحلة.

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وقالت سلطة الطيران المدني المصري، إنه "وفقا للتعليمات الصادرة عن وزارة الصحة والسكان، فإن الأطفال أقل من 6 سنوات من جميع الجنسيات سواء المصريين أو الأجانب معفيين من تقديم شهادة التحليل عند الوصول إلى المطارات المصرية".

كما سمحت سلطة الطيران المدني للركاب القادمين إلى المطارات الساحلية من دون تحليل، بالدخول إلى البلاد بشرط إجراء التحليل بالمطارات المصرية فور الوصول مقابل 30 دولار.

وتتخذ سلطات مطار القاهرة الدولي جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشى فيروس كورونا، وفقا لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة، لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس خاصة في أماكن الكاونترات والجوازات وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب، والمصاعد الكهربائية داخل المطار.