وشى به أحد مسحلي التنظيم.. أنقرة تعتقل "أمير داعش" في تركيا

أعلن وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، الثلاثاء، عن اعتقال زعيم تنظيم "داعش" في تركيا محمود أوزدن، في مدينة أضنة جنوبي البلاد.
وقال صويلو إن المعلومات التي تم الحصول عليها من أحد مسلحي تنظيم "داعش"، الذي اعتقل في مداهمة في إسطنبول الأسبوع الماضي بينما كان يخطط لشن هجوم ضخم في المدينة، أدت إلى اعتقال أوزدن.
ووصف وزير الداخلية التركي أوزدن بأنه "أمير داعش" في تركيا، مشيرا إلى أن التنظيم خطط لشن هجمات على عدة أهداف في البلاد.
وصادرت الشرطة التركية حاسوب زعيم التنظيم، ومواد رقمية كشفت أن "داعش" خطط لخطف سياسيين أتراك ونقلهم إلى سوريا.
وقال صويلو في حسابه على "تويتر"، إنه تم العثور على "مخططات مهمة" بحوزة المتشدد المعتقل، وذكر أن العمليات ضد تنظيم داعش مستمرة.
وشهدت تركيا سلسلة هجمات شنها مسلحو تنظيم "داعش" على مدى السنوات الخمس الماضية، بما في ذلك هجوم على ملهى ليلي في إسطنبول خلال احتفالات رأس السنة عام 2017، مما أسفر عن مقتل 39 شخصا معظمهم أجانب.
وفي محافظة بورصة شمال غرب البلاد، اعتقلت الشرطة عضوا في تنظيم "داعش" الشهر الماضي كان يخطط لهجوم على مركز للشرطة.
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